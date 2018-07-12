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العثور على جزء هام من الأوديسا

الثقافة والفن

العثور على جزء هام من الأوديسا
Globallookpress وزارة الثقافة اليونانية
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اكتشفت مجموعة دولية من علماء الآثار مخطوطة طينية مؤلفة من عدة أسطر من القصيدة الـ14 لملحمة الأوديسا.

وعثر علماء من اليونان وألمانيا أثناء حفرياتهم في منطقة أولمبيا اليونانية على المخطوطة الثمينة، وهي جزء من ملحمة أوديسا التي تعتبر ثاني أقدم ملحمتين إغريقيتين، وأقدم عمل أدبي أنتجته الحضارة الغربية، بعد الإلياذة المنسوبة أيضا لهوميروس.

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ويعود تاريخ اللوحة الطينية من ملحمة الأوديسا للقرن الثالث قبل الميلاد، لكن العلماء ينتظرون الأخصائيين لتحديد عمرها بدقة أكبر.

وأشار ممثلو وزارة الثقافة في اليونان، إلى أن العثور على هذه المخطوطة أمر هام جدا، فهي "قطعة أثرية تاريخية أدبية مصورة هامة".

وتركز ملحمة الأوديسا على البطل الإغريقي أوديسيوس ملك مدينة إيتاكا، الذي كان معروفا باسم أوليسيس في أساطير الرومان، وعلى رحلته لبلاده بعد سقوط طروادة.

المصدر: إزفيستيا

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