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هل تصبح قصة "أطفال الكهف" فيلما سينمائيا؟ (فيديو)

الثقافة والفن

هل تصبح قصة
You-Tube: Channel 4
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ألهمت قصة إنقاذ الأطفال التايلانديين الكثير من الناس وأفرحتهم نهايتها السعيدة، ما دفع شركات الإنتاج إلى التفكير جديا بإنتاج فيلم سينمائي عن الحادثة المشوقة.

ونشرت شركة "بيور فليكس" الأمريكية للإنتاج السينمائي مقطع فيديو، عبر من خلاله مديرها التنفيذي، مايكل سكوت، الذي تواجد في تايلاند خلال عملية الإنقاذ، عن سعادته العارمة لسماع هذه القصة، وعن إعجابه بشجاعة فرق الإنقاذ التي تدخلت للقيام بواجبها النبيل بالرغم من الظروف الخطرة.

كما أضاف سكوت قائلا: "ننظر إلى الحادثة وكأنها فيلم يمكن أن يلهم الملايين حول العالم. نحن هنا نتابع التطورات، ونجمع المعلومات لنخبر العالم بقصة هؤلاء الأبطال الصغار، إضافة إلى قصة الفرق التي جاءت من شتى أنحاء العالم لتقديم المساعدة".

ونجحت فرق الإنقاذ، في 6 يوليو الجاري، في إخراج جميع الفتية المتبقين ومدربهم من الكهف الذي غمرته المياه قبل أسبوعين في تايلاند، لتكمل بهذا مهمتها في إنقاذ جميع من علقوا بداخله.

المصدر: CNN + Twitter

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