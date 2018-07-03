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عائدات شباك التذاكر للأفلام الروسية تحطم أرقامًا قياسية

الثقافة والفن

عائدات شباك التذاكر للأفلام الروسية تحطم أرقامًا قياسية
Globallookpress moodboard / West Coast Surfer
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حققت عائدات شباك التذاكر للأفلام الروسية خلال الأشهر الـ 6 الماضية 10.2 مليار روبل (نحو 160 مليون دولار)، ما يزيد بنسبة 57% عن نفس الفترة من العام الماضي.

بهذا الصدد صرح المدير التنفيذي لمؤسسة السينما الروسية، أنطون ماليشيف، في حديث أدلى به، 2 يوليو، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن عائدات شباك التذاكر للأفلام الروسية التي عرضتها دور السينما الروسية في النصف الأول للأعوام 2017، 2016 قد حققت 6.5، 5.6 مليار روبل على التوالي.

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ولفت ماليشيف أيضا إلى زيادة عائدات الأفلام الروسية خارج روسيا، حيث حققت في النصف الأول للعام الجاري 30 مليون دولار مقارنة بـ 44.3 مليون دولار العام الماضي بأكمله.

فيما قال المسؤول السينمائي الروسي إن نصف تلك العائدات (نحو 13.8 مليون دولار) جلبه عرض فيلم الرسوم المتحركة "ملكة الثلج" في الصين.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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