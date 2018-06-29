هل تنبأ "XXXTentacion" بوفاته؟

أثار فيديو كليب "SAD" لمغني الراب الراحل "XXXTentacion" ضجة كبيرة بين عشاقه، حتى رأى بعضهم أن الفنان تنبأ بوفاته عبر هذا الفيديو.

ويظهر الفيديو كيف تخيل الفنان لحظات جنازته، وكيف استعرض في مخيلته أسوأ اللحظات الصعبة والمشاكل التي مر بها عبر حياته القصيرة.

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والغريب في هذا الفيديو أنه بدأ يحقق عدد مشاهدات كبيرا جدا، وخصوصا بعد وفاة صاحبه، حتى وصل عدد متابعيه على يوتيوب إلى أكثر من 28 مليون.

يذكر أن مغني الراب الأمريكي "XXXTentacion" واسمه الحقيقي "جاسيه دوين أونفروي" قتل في حادثة إطلاق نار، في 16 يونيو الجاري، بينما كان خارجا من معرض للدراجات النارية في ميامي، وأثارت أخبار وفاته ضجة كبيرة بين عشاق أغاني الراب في العالم.

المصدر: mignews