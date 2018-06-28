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الموت يغيب النجم المصري مدحت مرسي

الثقافة والفن

الموت يغيب النجم المصري مدحت مرسي
Youtube Screenshot
الفنان المصري الراحل مدحت مرسي
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غيب الموت اليوم الخميس الفنان المصري، مدحت مرسي، عن عمر 68 سنة، وذلك بشكل مفاجئ إثر مرض لم يمهله الكثير من الوقت.

ولد مدحت مرسى فى محافظة البحيرة، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية عام 1971 بعد حصوله على درجة البكالوريوس، ثم حصل على الدراسات العليا من نفس الجامعة، وبعدها شق طريقه وعمل بإذاعة الإسكندرية.

وكان للفنان الراحل له دور بارز فى المسلسل الإذاعي (كتاب عربي علم العالم)، وقدم خلال حياته العديد من الأفلام البارزة مثل (نص أرنب، إتنين على الطريق، المرأة الحديدية) إلى جانب العديد من المسلسلات التى يعد من أهمها (غدا تتفتح الزهور، اللقاء الثاني).

وكان له الكثير من المسرحيات التى شق بها طريقه الفنى مثل (الدنيا رواية هزلية، إنسان بلا اقنعة، دماء على ملابس السهرة)، كما أنه والد المخرج أحمد مدحت والسيناريست أيمن مدحت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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