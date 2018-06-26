أكاديمية أمريكية عريقة تستقطب فنانين روس

وجهت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة دعوة لثلاثة فنانين من روسيا للانضمام لعضويتها.

وذكر الموقع الرسمي للأكاديمية أن الدعوة وجهت لكل من الكاتب، أوليغ نيغين، والمصور ميخائيل كريتشمان، والأخصائية في فنون المونتاج آنا ماس، وفي حال قبولهم، سيصبح كل منهم عضوا في الأكاديمية.

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وأوضح الموقع أن الأكاديمية وجهت هذا العام 928 طلبا لفنانين ومشاهير للانضمام لعضويتها، وجاء الاهتمام بالفنانين الروس بناء على أعمالهم البارزة في عالم الأفلام.

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية تأسست في 11 مايو عام 1927 بولاية كاليفورنيا، وتخصصت في تطوير الفنون والعلوم السينمائية، وتضم اليوم أكثر من 6000 محترف ومختص بصناعة الأفلام.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر