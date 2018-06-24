"آنا كارينينا" الروسية بين أفضل 3 روايات في التاريخ

حلت رواية "آنا كارينينا" للكاتب الروسي العظيم ليو تولستوي في المركز الثالث لقائمة أفضل الروايات في تاريخ البشرية، وفقا لتصنيف صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

واحتلت في المركز الأول، رواية "مدل مارش" للكاتبة الإنجليزية ماري آن إيفانس، الأكثر شهرة باسمها القلمي جورج إليوت.

ووضع خبراء الصحيفة في المركز الثاني رواية "موبي ديك" للكاتب الأمريكي هيرمان ملفيل.

وجاءت في المركز الرابع رواية "صورة سيدة" لهنري جيمس، وفي الخامس رواية "قلب الظلام" لجوزيف كونراد.

وضمت قائمة العشر الأوائل، أيضا "البحث عن الزمن المفقود" لمارسيل بروست وراوية "جين اير" لشارلوت برونتي، و"العار" لجون ماكسويل كوتزي و"السيدة ديلواي" لفرجينيا وولف و"دون كيشوت" لميغيل دي سرفانتس.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين