سعد لمجرد مهدد بالسجن 20 عاما

استجابت المحكمة الابتدائية في باريس لطلب المعاينة الطبية الذي تقدم به محامي الشابة الفرنسية، لورا بريول، التي اتهمت الفنان سعد لمجرد باغتصابها.

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وذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن محامي لورا أنه "سيتم تعيين خبير طبي من قبل المحكمة للتدقيق في الحالة الطبية للورا بريول، قبل الاعتداء الذي تعرضت له، في 26 أكتوبر 2016"، وأضافت أن أمام دفاع المجرد 15 يوما فقط لاستئناف هذا القرار، فضلا عن أن الفنان المغربي مهدد بالسجن لمدة 20 عاما.

وفي المقابل، قال مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد، إن ملف الدعوى القضائية بيد محاميه بفرنسا، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي مستجد في الملف، وأن "المحامين يتابعون الملف، ولو حصل ذلك لكنا قد علمنا به".

وأكد بوزيد أن سعد عاد إلى فرنسا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد قضائه نحو 40 يوما مع عائلته وأصدقائه في المغرب، حيث أصدر خلالها أنشودة دينية تحمل عنوان "يا الله"، كما قام بتصوير فيديو كليب لأغنية جديدة يعتزم إطلاقها بعد حوالي 15 يوما.

المصدر: وكالات

فادية سنداسني