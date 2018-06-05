سعد لمجرد يفاجئ جمهوره ويطلق أنشودة دينية

أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد، يوم الاثنين 4 يونيو، أنشودة دينية بمناسبة شهر رمضان تحمل عنوان "يا الله".

وحققت الأنشودة حتى الآن أكثر من 800 ألف مشاهدة على القناة الخاصة للفنان المغربي عبر منصة يوتيوب.

وحظيت الأنشودة التي كتب كلماتها ولحنها الفنان، صلاح الكردي، ووزعها جلال الحمداوي، بردود فعل إيجابية تدعم لمجرد الذي اعتاد تحقيق أرقام قياسية في عدد المشاهدات عبر منصة يوتيوب لأعماله الفنية.

YA ALLAH composed and written by my brother @salahkurdiprivate and Music produced by the one and only @jalal_hamdaoui . @kamalaitphotography https://t.co/sCAkBnYmvG — Saad Lamjarred (@saadlamjarred1) June 4, 2018

وكان لمجرد قد غاب عن جلسة محاكمته في قضية رفعتها ضده فرنسية تتهمه فيها بالاغتصاب، والتي انعقدت صباح الاثنين في المحكمة العليا بالعاصمة الفرنسية باريس، وقد حضرت هيئة الدفاع بالنيابة عنه.

وأجل القضاء النظر في ملف الفنان المغربي، إلى 18 يونيو الجاري، عقب مطالبة هيئة دفاعه من الفتاة المشتكية بتعويض مادي قدره 15 ألف يورو نظير التشهير الذي تسببت به للمجرد.

والجدير بالذكر أن القضاء الفرنسي سمح لسعد لمجرد بقضاء بضعة أيام من شهر رمضان في المغرب وسط عائلته وأصدقائه.

المصدر: وكالات

فادية سنداسني