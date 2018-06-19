خطة روسية.. التعليم الثانوي يدخل أفضل 10 في العالم بحلول 2024

أكد رئيس مؤسسة "روس أوبر نادزور" (الرقابة على التعليم) الحكومية الروسية، سيرغي كرافتسوف، على ضرورة دخول المدارس الثانوية الروسية في تصنيف أقوى 10 في العالم من حيث إنجازات الطلاب.

وقال كرافتسوف عقب لقائه نواب مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، إن مؤسسته تعتزم النهوض بنوعية التعليم الثانوي في روسيا، انطلاقا من المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مايو الماضي، وتماشيا مع البرنامج الدولي لإنجازات طلاب المدارس (PISA).

وأضاف المسؤول قائلا: "يتوجب علينا أن ننتقل من تصنيف أفضل المدارس الثانوية الـ 20 إلى تصنيف أفضل 10 مدارس حسب (PISA)، ما يتطلب منا بذل المزيد من الجهود على كل المستويات".

إقرأ المزيد

وأشار كرافتسوف إلى أن روسيا تشارك في 3 برامج كبرى: نظام التعليم الابتدائي (PIRLS) وتحتل فيه المرتبة الأولى في العالم، وتعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية (الصف الرابع - الصف الثامن)(TIMS) حيث تدخل روسيا في تصنيف أفضل 5 أنظمة للتعليم. وأخيرا نظام التعليم في الصف التاسع للمدرسة الثانوية، حيث تدخل روسيا في تصنيف أفضل أنظمة التعليم الـ 20.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكل إلى الحكومة الروسية في مرسومه "عن الأولويات الاستراتيجية لتنمية روسيا حتى عام 2020"، مهمة دخول المدرسة الثانوية الروسية في تصنيف أفضل 10 أنظمة للتعليم في العالم من حيث النوعية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف