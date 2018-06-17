100 فنان في حفل فريد مجاني لأوبرا البولشوي
Russian Look-© Konstantin Kokoshkin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdkv
تقدم فرقة مسرح البولشوي الموسيقية حفلا أوبراليا، في 24 يونيو الجاري، في ميدان المسرح وسط العاصمة الروسية، بمشاركة 100 من أشهر فناني الأوبرا في روسيا.
وسيشارك سوليستات فرقة أوبرا البولشوي في الحفل المنظم في إطار مسابقة "أوبرا بلا حدود" الدولية للمغنين الشباب.
وسيتم الإعلان عن برنامج الحفل وعن أسماء النجوم المشاركين فيه، في 21 يونيو، من خلال مؤتمر صحفي يحتضنه مسرح البولشوي.
المصدر: نوفوستي
خالد ظليطو
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)