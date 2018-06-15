سيلفستر ستالون قيد التحقيق من قبل فريق الجرائم الجنسية

أعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس، غريغ ريسلينغ، أن الفريق المعني بالجرائم الجنسية ينظر في قضية ضد النجم سيلفستر ستالون، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأكد محامي ستالون، مارتن سينغر، أن موكله ينفي بشكل قاطع المزاعم التي وجهت إليه، وأضاف قائلا إنه "من المثير للغضب أن يعلن الادعاء في لوس أنجلوس عن هذه المعلومات لأنها تجعل الجمهور يفكر أن هناك شيئا بالفعل".

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وقال سينغر إن المرأة التي قدمت الشكوى كانت على علاقة بالتراضي مع موكله في الثمانينيات، مشيرا إلى أنه "ليس من المناسب محاولة تدمير شخص ما بهذا الأسلوب".

وصرحت شرطة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، في ديسمبر الماضي، بأنها تحقق في شكوى قدمت، في نوفمبر 2017، بشأن حادث مزعوم حول سوء السلوك الجنسي في التسعينيات للنجم، سيلفستر ستالون، بطل سلسلة أفلام "روكي"، وقال المحامي حينها إن امرأة "قدمت بلاغا إلى الشرطة تزعم فيه اغتصابها قبل 27 عاما".

ويوجد في كاليفورنيا قانون معقد فيما يتعلق بشروط الملاحقة القضائية للاعتداءات الجنسية، ويجب أن تكون المقاضاة عن الجرائم خلال 10 سنوات من وقت ارتكابها.

وتشهد هوليوود موجة من الاتهامات بالاعتداء الجنسي ضد عدد من أبرز الممثلين والمخرجين والمنتجين منذ نحو 8 أشهر، كانت أهمها إدانة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين، الشهر الماضي في نيويورك بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

المصدر: ذي غارديان

فادية سنداسني