ماغي بو غصن تكشف عن نهاية "تانغو"! (فيديو)

قررت النجمة العربية ماغي بو غصن أن تكشف عن هوية قاتل شخصية فرح (دانييلا رحمة) في المسلسل الرمضاني "تانغو"، وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر.

بوغصن أثارت تشويق جمهور "تانغو" ونشرت مقطع فيديو بعد إفطار شركة "إيغل فيلمز"، ظهر فيه أبطال العمل مجتمعين: فرح (دانييلا رحمة)، عامر (باسل خياط) وسامي (باسم مغنية). وأرفقت بوغصن الفيديو بعبارة: "قررت الليلة بعد الإفطار إفضحلكم نهاية مسلسل تانغو".

أما في الفيديو، فتوجهت بوغصن إلى المتابعين قائلة: "من قتل فرح؟ في الواقع فرح لم تمت"، مشيرة إلى خياط ومغنية: "هم أصحاب في الواقع رغم خلافاتهم في المسلسل.. أنا فضحت كل شي".

واللافت في الفيديو هو أن باسل خياط تعمد إخفاء وجهه خلال كشف بوغصن عن نهاية المسلسل، فيما بدا مغنية مبتسما.

وتلعب النجمة بوغصن دور بطولة آخر من خلال دورها في المسلسل الرمضاني "جوليا".

المصدر: تويتر

قتيبة دعبول