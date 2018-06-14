ماغي بو غصن تكشف عن نهاية "تانغو"! (فيديو)
قررت النجمة العربية ماغي بو غصن أن تكشف عن هوية قاتل شخصية فرح (دانييلا رحمة) في المسلسل الرمضاني "تانغو"، وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر.
بوغصن أثارت تشويق جمهور "تانغو" ونشرت مقطع فيديو بعد إفطار شركة "إيغل فيلمز"، ظهر فيه أبطال العمل مجتمعين: فرح (دانييلا رحمة)، عامر (باسل خياط) وسامي (باسم مغنية). وأرفقت بوغصن الفيديو بعبارة: "قررت الليلة بعد الإفطار إفضحلكم نهاية مسلسل تانغو".
أما في الفيديو، فتوجهت بوغصن إلى المتابعين قائلة: "من قتل فرح؟ في الواقع فرح لم تمت"، مشيرة إلى خياط ومغنية: "هم أصحاب في الواقع رغم خلافاتهم في المسلسل.. أنا فضحت كل شي".
مين قتل فرح؟ اكتشفوا الحقيقة #باسم_مغنية#رمضان٢٠١٨#تانغو#ماغي_بو_غصن#باسل_خياط#دانييلا_رحمة#tango#ramadan2018#bassemmoughnieh#basselkhaiat#daniellarahme#maguyboughosnpic.twitter.com/qgl2RXQOIW— Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) June 12, 2018
واللافت في الفيديو هو أن باسل خياط تعمد إخفاء وجهه خلال كشف بوغصن عن نهاية المسلسل، فيما بدا مغنية مبتسما.
وتلعب النجمة بوغصن دور بطولة آخر من خلال دورها في المسلسل الرمضاني "جوليا".
المصدر: تويتر
قتيبة دعبول