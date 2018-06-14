"Game Of Thrones".. يموت في 2019 ويُبعث في 2020!

تستمر السلسلة الأسطورية "Game of Thrones" في عمل سينمائي مكمل في 2020، لكنه يحمل اسما مختلفا ويحكي قصة زمن يختلف عن زمن الرواية الأصلية.

ويمكننا القول إن "Game of Thrones" سينتهي بنسخته التقليدية في 2019، ولكن روح المسلسل ستحيا وتستمر في قالب جديد. وتأكد ذلك بعد تصريح أدلت به الشركة المنتجة HBO، الصانعة لأكثر الأعمال الطويلة شعبية في تاريخ السينما، بالشراكة مع "Time Warner".

A #GameOfThrones prequel pilot, set thousands of years before the current series, has been greenlit by HBO https://t.co/VcCXi9Unwo — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) June 11, 2018

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ولم تنشر الشركة أية تفاصيل عن اسم المسلسل المكمل أو عن الأبطال المشاركين فيه، ولكنها أكدت أنه سيكون مبنيا على أحداث رواية "A Song of Ice and Fire". كما يتحدث العمل عن حقبة زمنية سحيقة، سبقت صعود العائلات المتحاربة في مملكة "Westeros"، أي عن أسرار تاريخهم وحياتهم السابقة.

وفازت السلسلة الأسطورية بعدد كبير من الجوائز العالمية، منها جائزة "Emmy Awards" عدة مرات، وحازت أجزاؤها الثمانية على إعجاب ومشاهدة عشرات الملايين من الناس، ما جعل منها أكثر الأعمال شعبية حول العالم.

المصدر: Rotten Tomatoes

قتيبة دعبول