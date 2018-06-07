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هوليوود تنتج فيلما عن حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

الثقافة والفن

هوليوود تنتج فيلما عن حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
You-Tube: EmpireRNG
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أعلن مخرج فيلم "إليزابيث" عن مشروع سينمائي مرتقب يروي قصة حياة مؤسس ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان.

ومن المقرر أن تنتج الفيلم شركة "STX Films" وأن يخرجه شيخار كابور، مخرج فيلم "إليزابيث" الذي جسد حياة ملكة بريطانيا الحالية.

وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة، آدام فوغيلسون، عن تطلعاته الكبيرة للعمل القادم الذي صنفه في نخبة الأفلام التي روت قصص قادة العالم، مثل: "Ghandi" و"Darkest Hour"، وخاصة أنه "يحكي قصة شخصية ديناميكية وقوية ساهمت في تغيير مجرى التاريخ".

ولم يعلن كابور عن موقع التصوير فيما لو كان في الإمارات أو مكان آخر، وكذلك لم يفصح عن إمكانية مشاركة نجوم إماراتيين أو عرب في العمل.

وتقع "STX Films" في مقدمة الشركات الرابحة في هوليوود، حيث أنتجت العديد من الأفلام المدوية، المرشحة أو الحائزة جوائز عالمية، مثل: "The Foreigner" و"Bad Moms".

المصدر: The National

قتيبة دعبول

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