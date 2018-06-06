مونسيرات كابالييه تحيي حفلا في موسكو

تحيي مغنية الأوبرا العالمية مونسيرات كابالييه حفلا على خشبة مسرح قصر الكرملين في موسكو اليوم الأربعاء.

ويعد حفل مغنية السوبرانو الإسبانية الأشهر في العالم جزءا من جولة فنية غنائية تقوم بها الفنانة احتفالا بعيد ميلادها الخامس والثمانين.

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وستشارك كابالييه في حفلها اليوبيلي، بحسب نشرة المكتب الصحفي لمسرح قصر الكرملين، ابنتها مغنية السوبرانو مونسيرات مارتي ومغني التينور جوردي غالان ولفيف من الفنانين الأصدقاء من روسيا.

وستقدم السوبرانو كابالييه، بحسب تصريحاتها، أكثر الأغاني "قربا ومعزة على قلبي".

ولدت الفنانة مونسيرات كابالييه عام 1933 في مدينة برشلونة الإسبانية. وبدأ نجمها بالسطوع وحققت شهرة عالمية واسعة عام 1965 عندما حلت مكان المغنية مارلين هورن، وغنت في أوبرا "لوكريزيا بورجيا" في نيويورك.

وازدادت شهرتها في العالم بعد أن سجلت، بطلب من اللجنة الأولمبية الدولية، أغنية "برشلونة" مع مغني الروك البريطاني فريدي ميركوري، لتكون واحدة من الأغنيتين الرسميتين لدورة الألعاب الصيفية في برشلونة عام 1992.

المصدر: تاس

خالد ظليطو