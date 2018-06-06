الأمم المتحدة تحتفل بيوم اللغة الروسية

تحتفل منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بيوم اللغة الروسية في إطار برنامج المنظمة لدعم وتطوير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في العالم.

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وتسعى الأمم المتحدة من خلال برنامجها لدعم اللغات ورفع الوعي بالتاريخ والثقافة والتطور والحفاظ على المساواة بين جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وهي العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والروسية والفرنسية.

وتقرر الاحتفال بأيام اللغات من قبل إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة عشية اليوم العالمي للاحتفال باللغة الأم الذي يحتفل به سنويا في 21 فبراير، بناء على مبادرة من منظمة اليونيسكو.

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ويتم منح موظفي (حاملي) إحدى اللغات الست في الأمم المتحدة، الفرصة للعثور على طريقة خاصة للاحتفال بها وتطوير برامج خاصة بفعاليات الاحتفال بما في ذلك دعوة الشعراء والكتاب وتصميم المواد الإعلامية الخاصة بهذه اللغة.

ويسمى هذا العيد في روسيا بيوم بوشكين، الشاعر والأديب الروسي الكبير الذي ولد في 6 يونيو 1799، واعتبر مؤسس اللغة الروسية الأدبية المعاصرة.

المصدر: الموقع الرسمي للأمم المتحدة

خالد ظليطو