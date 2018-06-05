دبلوماسيون أمميون يرددون أشعار بوشكين باللغة الروسية

عشية إحياء الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة الروسية، سجل عدد من الدبلوماسيين بمقر المنظمة أشرطة فيديو يقرأون فيها مقاطع من قصائد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية أن الهدف من المشروع الذي أطلقته بالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة هو بيان أن "اللغة الروسية ليست غريبة" على المنظمة الدولية، وفيها أناس يعرفون الأدب الروسي ويحبونه.

وشارك في "إلقاء قصائد بوشكين" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ومندوبو بيلاروس وفيتنام وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان، إلى جانب رئيس الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لايتشاك، ومساعدة الأمين العام للمنظمة، البريطانية أليسون سميل، رئيسة إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام.

وصرحت مندوبة فيتنام في كلمتها المسجلة بأنها لا تحب اللغة الروسية فحسب بل وتعتبر روسيا وطنها الثاني.

يذكر أن الروسية هي إحدى اللغات الست الرسمية في الأمم المتحدة، إلى جانب الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والفرنسية، وتصدر فيها جميع وثائق المنظمة الدولية.



وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة الروسية في 6 يونيو منذ العام 2012، وذلك في إطار جهود المنظمة "لتعدد اللغات والثقافات، ولرفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي وإنجازات كل لغة من اللغات".



المصدر: تاس + RT