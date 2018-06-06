عرض أعمال فنية لوزير الدفاع الروسي شويغو

يفتتح معرض "أيام الثقافة العسكرية"، اليوم الأربعاء، في جمهورية توفا الروسية، يتضمن أعمالا لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

وتضم قاعة المعرض في المتحف الوطني للثقافة الروسية بمدينة كيزيل عاصمة جمهورية توفا الروسية شرقي سيبيريا عددا من الأعمال الفنية في مجالات التصوير والحفر والنحت، في إطار المشروع الفني الثقافي لإدارة الثقافة بوزارة الدفاع الروسية، تحت عنوان "الجيش الأسطوري الذي لا يقهر"، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الجيش الأحمر (جيش العمال والفلاحين).

ويتضمن المعرض أربعة أقسام رئيسية: مجموعة الأعمال الشخصية لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفيها منحوتات خشبية وأعمال حفر، مجموعة أعمال ورشة الرسامين العسكريين المسماة باسم ورشة م.ب. غريكوف، مجموعة من الملصقات العسكرية من متحف القوات المسلحة، وكذلك معرض "جيش روسيا" بإشراف إدارة المعلومات والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية.

وقد صرحت إدارة الثقافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية بأنها المرة الأولى التي تعرض فيها أعمال الوزير الروسي للجمهور.

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الجدير بالذكر هو أن الوزير، سيرغي شويغو، ولد في مدينة تشادان بجمهورية توفا الروسية في عائلة نائب رئيس الحكومة في الجمهورية. ثم تخرج من المعهد التكنولوجي في مدينة كراسنويارسك متخصصا في الهندسة المعمارية، وعقب دراسته لوسائل تصفية آثار الكوارث الطبيعية شغل منصب رئيس فيلق الطوارئ، ثم شكّل عام 1991 فرق طوارئ في كافة أقاليم روسيا، لم تلبث أن التحمت بقوات الدفاع المدني وأصبحت وزارة الطوارئ والدفاع المدني وإزالة آثار الكوارث الطبيعية في روسيا الاتحادية.

ويشغل سيرغي شويغو الآن منصب وزير الدفاع منذ عام 2012.

المصدر: وكالات

محمد صالح