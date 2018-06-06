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فنان مصري يقيم حفلا غنائيا في روسيا (فيديو)

الثقافة والفن

فنان مصري يقيم حفلا غنائيا في روسيا (فيديو)
Gettyimages.ru
مدينة سان بطرسبورغ
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أعلن المغني المصري، محمد حماقي، عن موعد حفله المقرر إحياؤه في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.

ويستعد حماقي لإقامة حفله الغنائي في عاصمة روسيا الثقافية، في 18 يونيو الجاري، وذلك قبل يوم واحد من المباراة التي ستجمع المنتخب المصري مع المنتخب الروسي، يوم 19 يونيو في المدينة نفسها، حيث يتواجد العديد من المشجعين المصريين هناك في هذا الوقت.

المصدر: فيسبوك

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