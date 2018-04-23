صاحب "هلا بالخميس" يرد على هجوم أحلام!

أثار إعلان جائزة أفضل أغنية خليجية للعام 2017، وفوز السوري، معن برغوث، عن أغنيته "هلا بالخميس" في حفل الموريكس دور، حفيظة المطربة الإماراتية أحلام لترد في تغريدة غاضبة على تويتر.

وقالت أحلام في التغريدة: "يا عيب الشوم عليكم،#الأغنية_الخليجية هي الأغنية الأولى عربيا وبلا منافس كلاما ولحنا وطربا وفنا وإذا السياسيين وغيرهم غنوها، فليس كل شي يقولونه السياسيين زين بلغتنا الخليجية".

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وبهذا الصدد، رد صاحب الأغنية الشهيرة، التي انتشرت بشكل واسع خلال العام الماضي في كافة أنحاء الوطن العربي، وتوجه بحديث للفنانة، أحلام، التي أكد على محبته الكبيرة لها قائلا، إنه "فاز بجائزة الموريكس دور عن أكثر أغنية شكلت ظاهرة لعام 2017، وليس كما فهمت أحلام بأنها أفضل أغنية خليجية"، مضيفا أن لا أحد يستطيع نكران أن أغنيته حققت انتشارا كبيرا.

يقولك في #الموريكس_دور فازت أغنيه #هلا_بالخميس لمطرب #سوري بافضل أغنيه خليجيه 😡😡😡😡 عن جد يا عيب الشوم عليكم #الاغنيه_الخليجيه هي الاغنيه الاولى عربيه وبلا منافس #كلاماً ولحناً وطرباً وفناً وإذا السياسيين وغيرهم غنوها فمش كل شي بيقولونه السياسيين زين 👊🏻بلغتنا الخليجيه — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) 19 April 2018

وأكد معن برغوث، أنه يعلم جيدا أن هناك الكثير من المطربين الخليجيين الكبار الذين يفوقونه خبرة، وأن العديد من الأغاني الخليجية حجزت مكانتها في عالم الفن. وختم حديثه قائلا: "يا أم فاهد ليس هناك أي حاجة لكل تلك التغريدات، بل أطلب من النجوم الكبار دعم المواهب الشابة".

وأخيرا توجه لمحبيه بالقول: "أنا أكبر فيكم وانتظروا جديدي قريبا".

يذكر أن جائزة أفضل ألبوم لعام 2017 وأفضل فنانة عربية، حصدتها النجمة نانسي عجرم، في حفل الموريكس دور. كما ذهبت جائزة أفضل ألبوم غنائي للفنان وائل كفوري، وجائزة أفضل مطرب عربي للفنان صابر الرباعي.

المصدر: وكالات

ديمة حنا