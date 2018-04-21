"موريكس دور" تكرم ألمع الفنانين العرب

انتهت مراسيم الدورة الـ 18 لجوائز "موريكس دور 2018"، والتي ذهبت إلى نجوم السينما والتلفزيون والغناء في العالم العربي.

وحصلت الفنانة، هند صبري، على جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "حلاوة الدنيا" الذي حصل عنه أيضا، ظافر العابدين، على جائزة أفضل ممثل. ونالت المغنية، نانسي عجرم، جائزتين عن ألبومها الأخير وكنجمة للغناء اللبناني.

وفازت الفنانة القديرة، منى واصف، بجائزة "موريكس دور" عن دورها في مسلسل "الهيبة" الذي حاز مخرجه، سامر البرقاوي، جائزة تكريمية عنه. ونال مسلس الهيبة عدة جوائز أخرى من بينها أفضل ممثل لبناني.

وحصلت أغنية "3 دقات" ليسرا وأبو علي جائزة أفضل أغنية، فيما ذهبت جائزة الفنان الشامل إلى المطرب زياد برجي. أما وائل كفوري، فحاز جائزة أفضل ألبوم.

ونال فيلم "القضية رقم 23" للمخرج، زياد دويري، جائزة أفضل فيلم، فيما حصل المطرب، ملحم زين، على جائزة نجم الغناء العربي.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو