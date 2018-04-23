موسكو تبني الإرميتاج الخاص بها

صرح عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، في حسابه على موقع تويتر بأن فرع متحف الإرميتاج الشهير في بطرسبورغ سوف يفتتح في موسكو، عام 2024، بعد اتخاذ قرار بمكان إنشائه.

وكان قرار إنشاء فرع للإرميتاج قد اتخذ عام 2015، والآن قررت لجنة الأراضي والتخطيط العمراني بمدينة موسكو، أثناء اجتماعها مؤخرا، إنشاء فرع متحف الإرميتاج على مساحة 15.2 ألف كم مربع على الأرض التي كانت تتبع مصنع زيل للسيارات في العاصمة الروسية.

وسوف يتميز المبنى المعماري للمتحف بروح المدرسة البنائية (حركة فنية ومعمارية نشأت في روسيا عام 1919 عقب ثورة أكتوبر في روسيا، واعتمدت على تقريب الفن من تحقيق أهداف المجتمع في بناء نظام اشتراكي)، مع رسم تجريدي على واجهة المبنى.

Теперь мы точно знаем, где будет московский #Эрмитаж. Филиал музея займет участок 0,64 га на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, на территории бывшей промзоны #ЗИЛ. Здание выполнят из стекла и пропускающего свет камня, чтобы сделать ночную подсветку. pic.twitter.com/dSdx4pVdLA — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 20, 2018

كذلك سوف يكون المبنى ذو زجاج عاكس لا يسمح بتضرر المعروضات من الأشعة فوق البنفسجية للشمس.

إقرأ المزيد

ويعد متحف الإرميتاج في بطرسبورغ واحدا من أكبر المتاحف في العالم، ويحوي 3 ملايين تحفة فنية، وهو كذلك أحد أقدم المتاحف والمعارض الفنية والبشرية ومعارض التاريخ والثقافة في العالم، ويحمل الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأكبر مجموعة لوحات في العالم.

وقد افتتح المتحف للمرة الأولى، في فبراير 1952، حيث افتتحه القيصر نيقولا الأول، بجوار قصره الشتوي على نهر نيفا بعاصمة روسيا القيصرية آنذاك بطرسبورغ، وأطلقت عليه الإمبراطورة يكاتيرينا العظمى اسم "إرميتاج" بمعنى "الخلوة" أو "العزلة" ترجمة عن الفرنسية.

المصدر: وكالات

محمد صالح