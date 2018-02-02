"قط الأرميتاج" سيتنبأ بنتائج مونديال 2018

قد يواصل القط "أخيل" الذي يعيش في متحف الأرميتاج بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، الاضطلاع بدور "العراف" أثناء كأس العالم لكرة القدم عام 2018 في روسيا.

وذكرت مسؤولة في الأرميتاج أن "أخيل موجود حاليا داخل المتحف، وسيخضع للفحوصات الطبية السنوية قريبا، وبعد ذلك قد يواصل مسيرة العراف".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار القط "أخيل" ليتنبأ بنتائج مباريات كأس القارات لكرة القدم عام 2017، الذي أقيم في روسيا أيضا.

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وأثناء كأس القارات أدلى القط بتنبؤاته عن طريق اختياره أحد الوعاءين اللذين وضع فيهما الطعام. وكان بجانب كل من الوعاءين علم أحد المنتخبين المشاركين في مباراة معينة. وبالتالي كان اختيار القط للوعاء الذي يأكل منه، يعني أنه يتنبأ بفوز منتخب البلد التي وضع علمه بجانب الوعاء.

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وليست هذه المرة الأولى، حين تقوم الحيوانات بالتنبؤ بنتائج مباريات كأس العالم. ففي عام 2010 لفت الأخطبوط بول اهتمام وسائل الإعلام العالمية، حيث تنبأ بنتائج مباريات المنتخب الألماني في كأس العالم بجنوب إفريقيا. ولم يخطئ الأخطبوط ولا مرة واحدة، وأدلى بتوقعات صحيحة لنتائج 7 مباريات للمنتخب الألماني والمباراة النهائية بين إسبانيا وهولندا.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف