افتتاح 2500 صالة سينما في السعودية حتى 2030

تخطط السعودية لفتح 350 دار سينما في أراضي المملكة، بإجمالي 2500 شاشة عرض، خلال الأعوام الـ 12 المقبلة.

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وستكون الحصة الأكبر من هذا الاستثمار الجديد لمجموعة "ماجد الفطيم" (MAF)، والمالكة لشركة "VOX Cinemas". كما يتوقع أن تصل التكلفة 533 مليون دولار أمريكي، بغرض افتتاح 600 شاشة عرض داخل السعودية، خلال 5 سنوات فقط.

وتم إعلان الخطة عقب عرض أول فيلم سينما في المملكة منذ 35 عاما، وذلك عقب حصول المجموعة على ترخيص قانوني من السلطات السعودية.

كما تعهدت "VOX" بتزويد صالات العرض بكل ما هو جديد من معدات تقنية وشاشات ليزرية. كما ستشجع على صناعة السينما المحلية الناشئة.

وتستفيد "VOX" من شراكتها المهمة مع العملاقة "20th Century Fox" في توزيع أحدث الأفلام الحصرية من هوليوود على كافة دور السينما في السعودية.

كما صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة (MAF)، آلان بيجاني: "العديد من المنافسين أبدو اهتمامهم ونيتهم الاستثمار في مجال السينما، لكننا الوحيدون المستعدون لتلبية احتياجات السوق الواقعية. نحن نعرف ذوق العميل، وندرس السوق، ولدينا تاريخ حافل في هذا المجال".

ويأتي هذا التغير المفاجئ في سياسة المملكة الثقافية والاقتصادية عقب اعتماد الرؤية الاقتصادية الجديدة (الرؤية 2030)، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الإصلاحات والمشاريع الجديدة.

المصدر: Arab News

قتيبة دعبول