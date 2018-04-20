"إليزابيث 2".. أول فندق عائم في مدينة دبي (فيديو)

تستقر الباخرة الفارهة "إليزابيث 2" بشكل نهائي في ميناء دبي، بعد سفر لأكثر من 50 عاما، ولكنها تفتح أبوابها هذه المرة كأكبر فندق عائم في المنطقة.

وطورت حكومة دبي الباخرة العملاقة لتصبح فندقا فارها، يتكون من 13 طابقا، و13 مطعما وردهة.

كما تتموضع الأجنحة الملكية في قمة الباخرة، وتتضمن شرفات خاصة، غرف جلوس، غرف طعام، وغرف نوم فاخرة.

ويحتوي الفندق الجديد على مسرح يقدم العديد من العروض الغنائية والموسيقية، وكذلك نادي يخوت خاص. بالإضافة إلى انتشار المطاعم من شتى مطابخ العالم، كالمطعم الإنجليزي والمقهى الفرنسي الخارجي.

ومن المتوقع أن يفتتح الفندق الجديد أبوابه في شهر أكتوبر، 2018.

المصدر: Arab News

قتيبة دعبول