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دبي تلغي الدورة 15 من مهرجان دبي السينمائي الدولي

الثقافة والفن

دبي تلغي الدورة 15 من مهرجان دبي السينمائي الدولي
dubaifilmfest.com
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أعلنت لجنة تنظيم مهرجان دبي السينمائي الدولي أنها ألغت الدورة الـ 15 منه، والتي كان من المقرر أن تقام هذا العام.

ونشرت اللجنة التنظيمية للمهرجان خبر إدخال بعض التعديلات على المهرجان على الموقع الرسمي لمهرجان دبي السينمائي الدولي، وشرحت فيه الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها لدعم عملية النمو وللحفاظ على الريادة في الابتكار، دون تغيير في الأهداف التي حددت مسيرة المهرجان، منذ انطلاقه عام 2004.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الاستراتيجية الجديدة تأتي لتواكب التغيرات في مجال صناعة السينما على الصعيدين الإقليمي والعالمي. لذلك تقرر تنظيم المهرجان مرة كل عامين وبصفة دورية، وستكون الدورة الخامسة عشر القادمة، في العام 2019، علامة فارقة في تاريخ المهرجان بحسب الموقع.

وقال جمال الشريف، رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: "يواصل مهرجان دبي السينمائي الدولي رسالته في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية في صناعة السينما، وهو منصة تميزت في تعزيز التقارب الثقافي بين المنطقة والعالم.. واستقطب المهرجان على مدار 14 عاما أهم وأكبر صناع ونجوم السينما العربية والعالمية".

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وأكد الشريف أن الاستراتيجة الجديدة سترتقي بالمهرجان وستمكنه من توسيع دائرة اختياراته للأعمال المشاركة وتمنحه الوقت الكافي لعقد الشراكات بشكل مدروس، وليحافظ على مكانته المرموقة بين أهم مهرجانات السينما العالمية.

يذكر أن مهرجان دبي السينمائي الدولي احتفى على مدار 14 عاما بأبرز الاعمال السينمائية العربية والعالمية، حيث عرض أكثر من 2000 فيلم منها 500 عمل سينمائي عربي، وكان له دور كبير في إنجاز أكثر من 300 فيلم من المنطقة، وساهم في تمويل وبناء شراكة لأكثر من 140 فيلما. وبلغ عدد الجوائز التي منحها أكثر من 200 جائزة ضمن مسابقة المهر لصانعي الأفلام العرب.

المصدر: موقع مهرجان دبي السينمائي الدولي

خالد ظليطو

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