الأفلام الروسية تحقق عائدات غير مسبوقة في شباك التذاكر

حصدت الأفلام الروسية 50% من عائدات شباك التذاكر في روسيا خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، بزيادة بلغت 20% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت العائدات الإجمالية للأفلام الروسية في الربع الأول من العام الجاري 7.6 مليار روبل، ما يعادل 130 مليون دولار ويزيد عما هو عليه خلال عام 2015 بكامله.

كما ازداد عدد مشاهدي الأفلام الروسية ليصل إلى 31 مليونا، مع العلم أن هذا المؤشر بلغ 20.2 مليون مشاهد عام 2017 و14.3 مليون مشاهد عام 2016.

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وتصدر تصنيف عائدات الأفلام الروسية فيلم "الارتقاء" بنسبة 18% من إجمالي العائدات و37% من عائدات الأفلام الروسية. وشغل فيلم "الجليد" الذي جنى 9% من عائدات الأفلام الروسية المرتبة الثانية في التصنيف. وأتت بعدهما أفلام "3 عمالقة وأميرة مصرية"، "وزني خفيف"، "شجر الصنوبر".

يذكر أن ربع الأفلام التي جنت عائدات كبيرة في دور السينما الروسية هي للمخرجين الروس الشباب، ومن بينها أفلام "الجليد" و"معجزة" و"سكيث" و"أوكسانا سوكولوفا".

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف