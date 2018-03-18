الرسوم المتحركة الروسية تغزو الصين

حققت أفلام الرسوم المتحركة الروسية نجاحا هائلا في السوق الصينية بعد عرضها على شاشات القنوات المختلفة في البلاد.

وكانت شركة "التلفزيون الرقمي" الروسية قد باعت حقوق بث 10 مسلسلات رسوم متحركة إلى دور عرض "أونلاين" الصينية الكبرى، التي يفوق عدد مشاهديها مليارا كل شهر.

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وكانت أول تجربة لعرض أفلام الرسوم المتحركة الروسية قد نجحت عام 2016 في الصين، حيث عرضت شركة "LeEco" الصينية الكبرى على موقعها مشاهد من مسلسل الكارتون التلفزيوني الروسي "مي-مي-ميشكي". وجنى فيلم الأطفال الروسي آنذاك خلال 3 أيام 6 ملايين مشاهدة.

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وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة التلفزيون الرقمي الروسية دميتري مدنيكوف: "من أولوياتنا تسويق أفلامنا في بلدان المنطقة الآسيوية التي يسكن فيها نصف سكان العالم. ولا شك أن السوق الصينية هي سوق كبرى في تلك المنطقة".

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وبلغ حجم صفقة بيع حقوق عرض أفلام الكارتون الروسية 550 حلقة، سيشاهدها عما قريب المشتركون في دور عرض "أونلاين" الصينية Tencent iQIYI ،Mango TV. ومنها مسلسلات الكارتون "مي-مي-ميشكي" و"الأوراق" و"ليو وتيغ" و"الفانوس السحري" و"الأخشاب" وغيرها.

وقد ترجمت ودبلجت كل الأفلام إلى اللغة الصينية، بل تم تعديل بعض مشاهدها وتكييفها لتناسب المجتمع الصيني وعقلية الشعب هناك.

يذكر أن مسلسل الكارتون الروسي "ماشا والدب" حطم رقما قياسيا على "يوتيوب"، حيث جنى، منذ عام 2012، ثلاثة مليارات مشاهدة.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف