الرسوم المتحركة الروسية تغزو العالم

اشترت شركتا Amazon Prime وHappyKids الأمريكيتان الكبريان حقوق عرض مسلسلي الرسوم المتحركة الروسيين " لونتيك وأصدقاؤه" و"باربوسكيني".

"لونتيك وأصدقاؤه" و"باربوسكيني" من أعمال استوديو "ميلنيتسا" (الطاحونة) الروسي للرسوم المتحركة وبرامج الأطفال.

وسبق لقناة НOP التلفزيونية الإسرائيلية وقناة Planet Sony التلفزيونية التركية واشتريتا رائعتي الرسوم المتحركة المشار إليهما، إضافة إلى أفلام كرتون روسية أخرى.

وقد تعرف عالم الأطفال لأول مرة على قصة حيوان بنفسجي اللون ورباعي الآذان قادم إلى الأرض من كواكب أخرى وهو لونتيك عام 2006، إذ دخل هذا الفيلم من حينه تصنيف أكثر أفلام الرسوم المتحركة شعبية في العالم، محتلا المركز الثالث بينها.

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طريق سوق الرسوم المتحركة العالمية، شقها أمام الأعمال الروسية مسلسل كرتون آخر هو "ماشا والدب" الذي يتوسط على مدى أعوام قائمة أكثر أفلام الكرتون الأوروبية الخمسة شعبية.

وقد أعجب الفيلم الروسي 88% من أطفال إيطاليا، فيما صار الآباء يسمون بناتهم حديثات الولادة ماشا، كما حطمت حلقة "ماشا والعصيدة" من الفيلم المذكور مؤخرا رقما قياسيا على يوتيوب وجنت نحو 3 مليارات مشاهدة.

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وهناك فيلم آخر يتمتع في روسيا وخارجها بشعبية فائقة وهو مسلسل "سميشاريكي" للرسوم المتحركة الذي يشاهده الأطفال في 90 بلدا ومعروف في أمريكا بـ"كيكوريكي" وفي الصين بـ"كاي سين تشو".

أما قصة الرسوم المتحركة لأسرة الكلب والكلبة الزوجين "باربوسكيني"، فتشبه قصة عائلة معاصرة بمشاكلها كلها ويشاهدها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 أعوام.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف