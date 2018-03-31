الكشف عن الجملة التي حذفها أنور السادات من فيلم "ميرامار"

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى عن الجملة التي تم حذفها من فيلم "ميرامار" المصري، الذي ألف روايته نجيب محفوظ بأمر من الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

وأضاف الإعلامي المصري أنه تم إرسال نسخة من الفيلم للزعيم جمال عبد الناصر، وكشف سامي شرف السكرتير الخاص للرئيس الراحل، في شهادة له، أن عبد الناصر شاهد الفيلم وأقره ووافق عليه، ولكنه كلّف رئيس مجلس الأمة وقتها محمد أنور السادات أن يذهب ليشاهد الفيلم.

وتساءل عيسى خلال تقديمه برنامج "حوش عيسى"، على فضائية "ON E"،: "إذا كان عبد الناصر رأى الفيلم، لماذا كلّف السادات بمشاهدته؟ احتمال كي يقنع الاتحاد الإشتراكي وقتها بإنه حتى رئيس مجلس الأمة شاهد الفيلم بنفسه!”، لافتاً إلى أن السادات ذهب شخصياً إلى الرقابة على المصنفات لمشاهدته، وسأل عن الكاتب نجيب محفوظ مؤلف الفيلم، ولكن الأخير رفض الحضور.

وذكر أن السادات شاهد الفيلم، لافتاً إلى أن الرئيس الراحل أُعجب بـ"ميرامار" وعلق قائلاً: "أنا أعترض على شئ واحد، وهي جملة تقال في الفيلم، "تضربوا الستات زي الحيوانات"، وهذه إهانة للمرأة ولا تصلح في الفيلم"، وهذه الجملة فقط هي ما تم حذفها بأوامر رئاسية، وظل الفيلم بجرأته وإبداعه، وعُرض بقرارٍ من رئيس الجمهورية.

وكان قد عرض فيلم "ميرامار" في مصر فى 13 أكتوبر 1969، بأوامر من رئيس الجمهورية، وهو من بطولة الفنانة المصرية الراحلة شادية والراحل يوسف وهبي، بالإضافة يوسف شعبان ونادية الجندي وعماد حمدي.

المصدر: "صحف مصرية"