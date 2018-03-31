لوحة فان كوخ في مزاد فرنسي لأول مرة منذ 20 عاما

تطرح لوحة "راتقات شباك الصيد على الكثبان" التي أبدعها الفنان التشكيلي الهولندي العظيم فان كوخ عام 1882 في مزاد "Artcurial" بفرنسا لأول مرة منذ 20 عاما.

ويعتزم المزاد بيع اللوحة مقابل 5 ملايين يورو، علما بأن لوحات كوخ لم تطرح في المزادات الفرنسية على مدى 20 عاما.

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وكانت لوحة "راتقات شباك الصيد على الكثبان" منذ وقت غير بعيد ضمن مجموعة الفن التشكيلي الخاص، ثم حفظت على مدى أعوام في متحف أمستردام.

وقال الناطق باسم المزاد، برونو يوبر، إن اللوحة الفنية تعود إلى المرحلة المبكرة في إبداع الفنان التشكيلي الهولندي. وهي معلم هام في مسيرته الإبداعية. وأضاف أن المزاد العلني سيقام مطلع يونيو في باريس.

يذكر أن لوحة "بورتريه الدكتور غاشيه" (1890) تعتبر من أغلى لوحات الفنان التشكيلي الهولندي، وتقدر قيمتها بـ 82.5 مليون دولار.

المصدر: رامبلر

يفغيني دياكونوف