تأجيل "أسبوع الموضة في الرياض" إلى أبريل القادم

أعلن مجلس الأزياء العربي في السعودية، عن تأجيل موعد إقامة أسبوع الموضة العربي في الرياض، الذي كان من المقرر في الفترة من 26 وحتى 31 مارس برئاسة الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود.

وأوضحت رئيسة مجلس الأزياء العربي في السعودية، ليلى عيسى أبوزيد، أن أسبوع الموضة سيقام في الفترة من 10 وحتى 14 من شهر أبريل المقبل في فندق ريتز كارلتون.

وقالت في هذا الصدد: "حظي أسبوع الموضة العربي بالرياض باهتمامٍ كبير على صعيد عالمي من قبل ضيوف رغبوا بالحضور. ونظرا لأهمية هذا الحدث التاريخي للملكة العربية السعودية قرر مجلس الأزياء العربي مع الهيئة العامة للترفية والمصممين المشاركين تأجيل الحدث حتى نتمكن من استقبال الضيوف القادمين من مختلف بلدان العالم، وهو ما سنكون قادرين عليه إن أتيح لنا متسع من الوقت".

المصدر: arabfashioncouncil.com