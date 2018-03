تأجيل "أسبوع الموضة في الرياض" إلى أبريل القادم

Repost from @voguearabia ・・・ BREAKING: #ArabFashionWeek Riyadh, helmed by HH Princess Noura Bint Faisal Al Saud will occur April 10-14 at the Ritz Carlton Riyadh. Layla Issa Abuzaid, vice chairman and executive director for Saudi Arabia at the Arab Fashion Council says, “Arab Fashion Week Riyadh has garnered significant interest from international guests wishing to attend. Given this important historical moment for the Kingdom, the AFC together with the GEA and the participating designers have collectively taken the steps to postpone the dates in order to be able to welcome guests from all over the world, which we are only able to do by taking some additional time.” Read Vogue Arabia’s exclusive interview with HH Princess Noura Bint Faisal Al Saud (above) on Arab Fashion Week in the upcoming April issue. عاجل: يقام #أسبوع_الموضة_العربي في الرياض برئاسة الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود من 10وحتى 14 من شهر أبريل المقبل في فندق ريتز كارلتون. تقول رئيسة مجلس الأزياء العربي في السعودية ليلى عيسى أبوزيد "حظي أسبوع الموضة العربي بالرياض باهتمامٍ كبير على صعيد عالمي من قبل ضيوف رغبوا بالحضور. ونظراً لأهمية هذا الحدث التاريخي للملكة العربية السعودية قرر مجلس الأزياء العربي مع الهيئة العامة للترفية والمصممين المشاركين تأجيل الحدث حتى نتمكن من استقبال الضيوف القادمين من مختلف بلدان العالم، وهو ما سنكون قادرين عليه إن أتيح لنا متسعاً من الوقت". اقرؤوا حوار ڤوغ العربية مع الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود عن أسبوع الموضة العربي بالرياض على صفحات عدد شهر أبريل من ڤوغ العربية.

