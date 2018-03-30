 
مباشر
عاجل
رويترز: مقتل جندي بريطاني جراء تفجير قنبلة يدوية الصنع في سوريا

ترامب في مسلسل تلفزيوني مستوحى من "نار وغضب"

الثقافة والفن

ترامب في مسلسل تلفزيوني مستوحى من
AFP AFP 2018 / Mandel Ngan
دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1l0

من المتوقع أن يقوم المخرج الأميركي جاي روتش بتصوير مسلسل تلفزيوني مستوحى من كتاب، مايكل وولف، "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض".

إقرأ المزيد
دونالد ترامب ترامب يرد على بايدين: لو اعتدى علي لبكى أولا

وقالت صحيفة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية إن روتش سيتولى إنتاج المسلسل التلفزيوني عن ترامب، في لم تعرف الشركة التي ستتولى عرضه.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت، في يناير الماضي، بأن كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" سيشكل أساسا لسيناريو الفيلم، علما بأن شركة "Endeavor Content" هي التي اشترت حق "سينمة" الكتاب (نقله إلى الشاشة السينمائية). وتقدر قيمة الصفقة حسب صحيفة "هوليوود ريبورتر" بملايين الدولارات.

ونفى البيت البيض بشكل قاطع محتويات الكتاب. أما المحامي الشخصي لـ ترامب فبعث إلى مايكل وولف برسالة طالبه فيها بوقف نشر الكتاب وترويجه.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة