ترامب في مسلسل تلفزيوني مستوحى من "نار وغضب"

من المتوقع أن يقوم المخرج الأميركي جاي روتش بتصوير مسلسل تلفزيوني مستوحى من كتاب، مايكل وولف، "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض".

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وقالت صحيفة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية إن روتش سيتولى إنتاج المسلسل التلفزيوني عن ترامب، في لم تعرف الشركة التي ستتولى عرضه.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت، في يناير الماضي، بأن كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" سيشكل أساسا لسيناريو الفيلم، علما بأن شركة "Endeavor Content" هي التي اشترت حق "سينمة" الكتاب (نقله إلى الشاشة السينمائية). وتقدر قيمة الصفقة حسب صحيفة "هوليوود ريبورتر" بملايين الدولارات.

ونفى البيت البيض بشكل قاطع محتويات الكتاب. أما المحامي الشخصي لـ ترامب فبعث إلى مايكل وولف برسالة طالبه فيها بوقف نشر الكتاب وترويجه.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف