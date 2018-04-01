 
مباشر

الممثل هارفي كيتل في فيلم روسي ناطق بالإنجليزية

الثقافة والفن

الممثل هارفي كيتل في فيلم روسي ناطق بالإنجليزية
Ria.ru
هارفي كيتل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1fb

يقوم الممثل الأمريكي المشهور، هارفي كيتل، بأداء دور رئيس في أول فيلم ناطق بالإنجليزية للمخرج الروسي، بافيل لونغين، يسمى بـ "إيساف".

إقرأ المزيد
تيمور بكمامبيتوف روسي يعتزم إخراج فيلم سينمائي بمساعدة الذكاء الاصطناعي

هارفي كيتل البالغ من العمر 78 عاما  معروف كنجم في أفلام "من الغسق حتى الفسق" و"الكلاب الملعونة" و"قصة بوليسية".

وقالت وكالة "Veriety" إن الممثلين الروس والأجانب: ليئور أشكينازي، مارك إيفانير، يوليا بيريسيلد، كسينيا رابوبورن، سيشاركون في تصوير الفيلم.

يذكر أن تصوير الفيلم سيبدأ في أبريل المقبل، وسيعرض عام 2019.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة