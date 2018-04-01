الممثل هارفي كيتل في فيلم روسي ناطق بالإنجليزية
Ria.ru
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يقوم الممثل الأمريكي المشهور، هارفي كيتل، بأداء دور رئيس في أول فيلم ناطق بالإنجليزية للمخرج الروسي، بافيل لونغين، يسمى بـ "إيساف".
هارفي كيتل البالغ من العمر 78 عاما معروف كنجم في أفلام "من الغسق حتى الفسق" و"الكلاب الملعونة" و"قصة بوليسية".
وقالت وكالة "Veriety" إن الممثلين الروس والأجانب: ليئور أشكينازي، مارك إيفانير، يوليا بيريسيلد، كسينيا رابوبورن، سيشاركون في تصوير الفيلم.
يذكر أن تصوير الفيلم سيبدأ في أبريل المقبل، وسيعرض عام 2019.
المصدر: نوفوستي
يفغيني دياكونوف
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