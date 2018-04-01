الممثل هارفي كيتل في فيلم روسي ناطق بالإنجليزية

يقوم الممثل الأمريكي المشهور، هارفي كيتل، بأداء دور رئيس في أول فيلم ناطق بالإنجليزية للمخرج الروسي، بافيل لونغين، يسمى بـ "إيساف".

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هارفي كيتل البالغ من العمر 78 عاما معروف كنجم في أفلام "من الغسق حتى الفسق" و"الكلاب الملعونة" و"قصة بوليسية".

وقالت وكالة "Veriety" إن الممثلين الروس والأجانب: ليئور أشكينازي، مارك إيفانير، يوليا بيريسيلد، كسينيا رابوبورن، سيشاركون في تصوير الفيلم.

يذكر أن تصوير الفيلم سيبدأ في أبريل المقبل، وسيعرض عام 2019.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف