روسي يعتزم إخراج فيلم سينمائي بمساعدة الذكاء الاصطناعي

أعلن المخرج السينمائي الروسي المعروف، تيمور بكمامبيتوف، عن نيته إخراج فيلم تجريبي بعنوان "العالم المفقود المعاد"، وذلك بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

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وقال بكمامبيتوف إن الفيلم سيستوحى من رواية الكاتب والطبيب النفسي ألكسندر لوريا "العالم المفقود المعاد"، التي تروي قصة الملازم السوفيتي "ليف زاتسيتسكي" الذي أصيب بجروح خطيرة في الدماغ إبان الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى فقدانه القدرة على استيعاب العالم المحيط به. لكنه استطاع استعادة الثقة بالحياة بفضل إرادته القوية.

يذكر أن بيكمامبيتوف أخرج أفلام إثارة مشهورة في مختلف بلدان العالم، منها "night watch" وكذلك "wanted" أو "المطلوب" الذي شاركت فيه الممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي. وتعتبر أفلامه الآن من أكثر الأعمال رواجا في هوليوود.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف