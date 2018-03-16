رواية "المعلم ومارغريتا" تعود للسينما برؤية جديدة

من المقرر أن يعرض الفيلم الروسي الجديد "المعلم ومارغريتا" عام 2021، حيث بلغت ميزانية إنتاجه 800 مليون روبل (ما يعادل 14 مليون دولار).

وتولى إنتاج الفيلم، المستوحى من رواية الكاتب الروسي ميخائيل بولغاكوف، مدير القناة التلفزيونية الروسية الأولى، قسطنطين آرنست، ورئيس شركة "بروفيت"، إيغور تولستونوف، ورئيس شركة "ميديا برودكشن"، ليونارد بلافاتنيك. أما المخرج الروسي، نيقولاي ليبيديف، فتولى إخراج الفيلم وكتابة السيناريو.

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وقال قسطنطين أرنست إن التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة حاليا في السينما الروسية تسمح باستعادة الخيال المذهل الذي أبدعه الكاتب الروسي ميخائيل بولغاكوف، في ثلاثينيات القرن الماضي.

وكان المخرج البولندي المشهور، أنجيه فايد، أول من أخرج الفيلم المستوحى من رواية بولغاكوف "المعلم ومارغريتا"، ثم أتى دور المخرج الروسي، يوري كارا، الذي نقل الرواية إلى الشاشة السينمائية، عام 1994. وأخيرا، قدم المخرج، فلاديمير بورتكو، نسخته السينمائية للرواية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف