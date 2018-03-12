موسكو تحتضن معرض فنان روسي مناهض للحرب

يشهد متحف "تريتياكوف" بموسكو، الأسبوع الجاري، افتتاح معرض للفنان الروسي الشهير، فاسيلي فيريشاغين، الذي كرس إبداعه لمناهضة الحروب.

ويتضمن المعرض، الذي يقام بمناسبة حلول الذكرى الـ 175 لميلاد الرسام، نحو 300 لوحة فنية له، لم يعرض بعضها منذ وقت طويل.

ويعد فاسيلي فيريشاغين رساما عسكريا، لأن لوحاته كلها، تقريبا، تكرس لموضوع الحرب ومصير المقاتلين. وذاع صيته بعد إبداعه للوحته المعروفة عالميا بعنوان "تمجيد الحرب" أو "المشهد الأخير".

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وطاف الرسام في العالم كله حيث زار أوروبا وأمريكا والهند واليابان ووسط آسيا. وسلط الضوء في لوحاته على الحرب التي خاضتها روسيا في آسيا الوسطى، في النصف الثاني للقرن الـ 19، والحرب الروسية التركية (عامي 1877-1878)، والتي أسفرت عن تحرير بلغاريا من سيطرة العثمانيين. كما تناولت لوحاته الحرب الروسية اليابانية (عامي 1904-1905)، والتي انهزمت فيها روسيا ولقي فيها الرسام مصرعه على متن إحدى السفن الحربية الروسية في المحيط الهادئ.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف