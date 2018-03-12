 
مباشر

أبدعْ كأنك رامبرانت

الثقافة والفن

أبدعْ كأنك رامبرانت
ria.ru Yulia Petrova
لوحة "3 عمالقة" بريشة الفنان التشكيلي فاسنيتسوف ولوحة هزلية تحاكيها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jydn

تشكلت على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK (فكونتاكتي) مطلع ديسمبر الماضي مجموعة جديدة اشترك فيها 20 ألف مستخدم

وتولى تشكيل المجموعة  مستخدم روسي يدعى (يوري سابريكين ) الذي ينشر صورًا فوتوغرافية يرسلها إليه المستخدمون الذين يسعون إلى محاكاة روائع  الفن التشكيلي العالمي.

ria.ru
لوحة " بورتريه رسام" بريشة كونتشالوفسكي وصورة فوتوغرافية تحاكيها

وينشر (يوري سابريكين ) الصور الفوتوغرافية عدة مرات يوميًا. ومن بينها صور لهواة التصوير تشبه اللوحات الأصلية وصور هزلية مضحكة.

ria.ru Bella Vijigina
لوحة "صراف وزوجته" بريشة كفينتين وسيس وصورة فوتوغرافية تحاكيها

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة