أبدعْ كأنك رامبرانت

تشكلت على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK (فكونتاكتي) مطلع ديسمبر الماضي مجموعة جديدة اشترك فيها 20 ألف مستخدم

وتولى تشكيل المجموعة مستخدم روسي يدعى (يوري سابريكين ) الذي ينشر صورًا فوتوغرافية يرسلها إليه المستخدمون الذين يسعون إلى محاكاة روائع الفن التشكيلي العالمي.

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وينشر (يوري سابريكين ) الصور الفوتوغرافية عدة مرات يوميًا. ومن بينها صور لهواة التصوير تشبه اللوحات الأصلية وصور هزلية مضحكة.

ria.ru Bella Vijigina

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف