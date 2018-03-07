تفتتح اليوم، 7 مارس، الدورة الـ 11 للمهرجان الدولي لفنون السيرك في مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا، والذي يستمر حتى 11 مارس.

وسوف يشارك في هذه الدورة أكثر من 130 فنانا من روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، البرتغال، كوريا الشمالية، أوكرانيا ورومانيا.كما يشارك السيرك الروسي القومي في هذا المهرجان من خلال مدرب القردة (الحاوي) مراد خيديروف واستعراضه بعنوان "المطعم"، لاعبة الأكروبات الهوائية لوبوف أوليانكينا واستعراضها بعنوان "إلهام"، ثم فريق الأكروبات على الدراجة الهوائية بإشراف المدرب ليونيد تكاتشينكو، وكذلك مدربا الببغاوات داريا أنوبريينكو وأليكسندر أنوبريينكو واستعراض "ليرا"، تنتظر إدارة المهرجان امتلاء قاعات العرض عن آخرها حيث أن 92% من التذاكر قد بيعت بالفعل.

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ووفقا لتصريح رئيس العلاقات العامة للسيرك القومي في جمهورية أودمورتيا التابعة للاتحاد الروسي، فإن المهرجان قرر إهداء هذه الدورة لروح رئيس جمهورية أودمورتيا أليسكندر فولكوف الذي رحل عن عالمنا في مايو 2017.

يذكر أن المهرجان الدولي لفنون السيرك في إيجيفسك يعود تاريخه إلى عام 2008، حيث يحظى بشعبية واسعة بين السكان.

المصدر: تاس

محمد صالح