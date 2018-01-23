الروس يحصدون أرقى جوائز مهرجان السيرك العالمي

منحت لجنة التحكيم في مهرجان السيرك العالمي المنعقد بمونتي كارلو جوائز قيمة لعدد من فناني السيرك الروس.

وجاء في البيان الصادر عن المتحدث باسم المهرجان أن "المهرّجين الروسيين (ستيب آند جاز) بقيادة سيرغي بوسفيرينين، حصلا على جائزة (المهرج الفضي) التي تعد من أهم الجوائز في عالم السيرك. أما جائزة (المهرج البرونزي) فحصدها البهلوانيون الروس تحت قيادة فلاديمير فافيلوف، وقد حصلوا أيضا على جائزة خاصة من جمعية أصدقاء السيرك في موناكو".

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وافتتحت فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان مونتي كارلو العالمي السنوي للسيرك، يوم الجمعة 19 يناير الجاري، بمشاركة عدد كبير من فناني وفرق عروض السيرك العالمية، وحضور شعبي كبير.

وأسس أمير موناكو رينيه الثالث هذا المهرجان، عام 1974، ومنذ ذلك الوقت أصبح قبلة عشاق السيرك وألعاب الخفة والبهلوانيات من جميع أنحاء العالم، حيث يحضره سنويا آلاف المتابعين.

ومنذ عام 2006، تولت أميرة موناكو "ستيفانيا" شخصيا الإشراف على فعالياته كل عام.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر