افتتاح مهرجان السيرك العالمي في مونتي كارلو

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان مونتي كارلو العالمي السنوي للسيرك.

وأسس أمير موناكو رينيه الثالث هذا المهرجان، عام 1974، ومنذ ذلك الوقت أصبح قبلة عشاق السيرك وألعاب الخفة والبهلوانيات من جميع أنحاء العالم، حيث يحضره سنويا ألاف المتابعين.

ومنذ عام 2006، تولت أميرة موناكو "ستيفانيا" شخصيا الإشراف على فعالياته كل عام.

- ثنائي "التوازن" (رومانيا) في افتتاح المهرجان.

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- فرقة "رواد الفضاء".

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- فرقة الأكروبات من شانغهاي.

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- ميريلو ريختر أثناء أدائها مع الفيلة.

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- الأميرة "ستيفانيا" تقدم الموز للزرافة.

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ويشهد المهرجان، بالإضافة إلى العروض الفنية، توزيع العديد من الجوائز، كـ "المهرج الذهبي" (أهم الجوائز التي تتعلق بفنون السيرك في العالم) و"المهرج الفضي والبرونزي" وغيرها.

المصدر: تاس

أسعد ضاهر