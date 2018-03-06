تمديد عرض فيلم "دوفلاتوف" في دور السينما الروسية

يمدد عرض فيلم "دوفلاتوف" للمخرج الروسي أليكسي جرمان الابن لغاية 11 مارس الجاري. وذلك بطلب من المشاهدين الروس.

صرح بذلك منتج الفيلم أندريه سافيليف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وأضاف قائلا: "كان من المخطط أولا أن يعرض الفيلم في الفترة ما بين 1 و 4 مارس، ثم اتخذنا قرارا بتمديد العرض لغاية 11 مارس في عدد محدود من دور السينما".

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وأوضح منتج الفيلم أن قرار تمديد العرض اتخذ لأن أعدادا كبيرة من المشاهدين في الأقاليم الروسية وليس في المدن الكبرى شكوا من نقص تذاكر الفيلم وعجز دور شبابيك التذاكر في دور السينما عن تلبية رغبتهم في مشاهدة الفيلم خلال هذه الأيام الأربعة.

ومضى منتج الفيلم قائلا: "إننا اضررنا إلى الرد على دعوات المشاهدين وتلبية طلباتهم بتمديد عرض الفيلم".

يذكر أن فيلم "دوفلاتوف" منح في فبراير الماضي جائزة "الدب الفضي" لمهرجان "برلين" السينمائي الدولي. ويروي الفيلم قصة بضعة أيام من حياة الكاتب الروسي المنشق سيرغي دوفلاتوف في لينينغراد (بطرسبورغ حاليًا) في سبعينات القرن الماضي.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف