قائمة جوائز الأوسكار في الدورة 90
فاز فيلم الدراما الخيالية "ذا شيب أوف ووتر" للمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، خلال الحفل الذي عقد مساء الأحد 4 مارس، بمسرح دولبي في لوس أنجلوس.
كما فاز ديل تورو، البالغ من العمر 53 عاما، بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم نفسه، وتعد هذه أول جائزة أوسكار يفوز بها.
😳 #Oscars@TheAcademypic.twitter.com/Yw6p9QuWG0— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) March 5, 2018
And the Oscar goes to... pic.twitter.com/M7o7QJKacs— The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018
وفي ما يلي قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار في دورتها الـ90 للعام 2018:
- أفضل ممثل: غاري أولدمان عن دوره في فيلم "أحلك ساعة" (Darkest Hour)
- أفضل ممثلة: فرانسيس ماكورماند عن دورها في فيلم "ثلاث لافتات خارج إيبينج، ميسوري"(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Best Actress winner Frances McDormand rallies the crowd. Presented by @ATT. #Oscarspic.twitter.com/6loAtYheKZ— The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018
- أفضل ممثل مساعد: سام روكويل عن دوره في فيلم "ثلاث لافتات خارج إيبينج، ميسوري" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
- أفضل ممثلة مساعدة: أليسون جاني عن دورها في فيلم "I, Tonya"
- أفضل فيلم أجنبي: "امرأة رائعة" (A Fantastic Woman) من تشيلي للمخرج سيباستيان ليليو
- أفضل فيلم رسوم متحركة: "كوكو" (Coco)
- أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: "عزيزتي كرة السلة" (Dear Basketball)
- أفضل فيلم وثائقي: Icarus
- أفضل فيلم وثائقي قصير: "Heaven Is a Traffic Jam on the 405"
- أفضل ماكياج وشعر: Darkest Hour
- أفضل تصميم أزياء: Phantom Thread
- أفضل سيناريو أصلي: جوردان بييل لكتابة فيلم "غيت أوت" (get out)
- أفضل أغنية: "تذكرني" (Remember Me) في فيلم "كوكو"
And the Oscar goes to... pic.twitter.com/r14rT073H6— The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018
- أفضل مونتاج صوت: Dunkirk
- أفضل دمج للصوت: Dunkirk
- أفضل تصميم إنتاج: ذا شيب أوف ووتر
- أفضل تأثيرات بصرية: "Blade Runner 2049"
المصدر: ذي غارديان
فادية سنداسني