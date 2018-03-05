قائمة جوائز الأوسكار في الدورة 90

فاز فيلم الدراما الخيالية "ذا شيب أوف ووتر" للمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، خلال الحفل الذي عقد مساء الأحد 4 مارس، بمسرح دولبي في لوس أنجلوس.

كما فاز ديل تورو، البالغ من العمر 53 عاما، بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم نفسه، وتعد هذه أول جائزة أوسكار يفوز بها.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/M7o7QJKacs — The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018

وفي ما يلي قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار في دورتها الـ90 للعام 2018:

- أفضل ممثل: غاري أولدمان عن دوره في فيلم "أحلك ساعة" (Darkest Hour)

- أفضل ممثلة: فرانسيس ماكورماند عن دورها في فيلم "ثلاث لافتات خارج إيبينج، ميسوري"(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Best Actress winner Frances McDormand rallies the crowd. Presented by @ATT. #Oscarspic.twitter.com/6loAtYheKZ — The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018

- أفضل ممثل مساعد: سام روكويل عن دوره في فيلم "ثلاث لافتات خارج إيبينج، ميسوري" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

- أفضل ممثلة مساعدة: أليسون جاني عن دورها في فيلم "I, Tonya"

- أفضل فيلم أجنبي: "امرأة رائعة" (A Fantastic Woman) من تشيلي للمخرج سيباستيان ليليو

- أفضل فيلم رسوم متحركة: "كوكو" (Coco)

- أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: "عزيزتي كرة السلة" (Dear Basketball)

- أفضل فيلم وثائقي: Icarus

- أفضل فيلم وثائقي قصير: "Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

- أفضل ماكياج وشعر: Darkest Hour

- أفضل تصميم أزياء: Phantom Thread

- أفضل سيناريو أصلي: جوردان بييل لكتابة فيلم "غيت أوت" (get out)

- أفضل أغنية: "تذكرني" (Remember Me) في فيلم "كوكو"

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/r14rT073H6 — The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018

- أفضل مونتاج صوت: Dunkirk

- أفضل دمج للصوت: Dunkirk

- أفضل تصميم إنتاج: ذا شيب أوف ووتر

- أفضل تأثيرات بصرية: "Blade Runner 2049"

المصدر: ذي غارديان

فادية سنداسني