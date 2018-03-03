بالفيديو.. كاظم الساهر يقطع الشك باليقين حول شائعة ارتباطه

خرج الفنان العراقي كاظم الساهر عن صمته وعلق لأول مرة على شائعة ارتباطه بفتاة تونسية مؤخرا.

وأعلن القيصر، مخاطبا الجمهور، خلال حفل غنائي أقامه أمس في واشنطن، أنه خطب الفتاة بالفعل، ولم يتزوجها بعد، وعندما يحدث هذا فسيعلنه للجميع، ودعا جمهوره بعدم الاستياء منه لخطوبته المفاجئة.

واستقبل جمهور الساهر المتواجد في المسرح إعلانه هذا بالتصفيق الحاد وبصيحات التهنئة فيما لجأت بعض الحاضرات لإطلاق الزغاريد.

ولكن، ومن خلال فيديو نشره معجبو القيصر من الحاضرين في الحفل، يمكن سماع أحد الشباب وهو يدعو للساهر بصوت عال بعدم الزواج بالقول "خليك سينغل" أي غير مرتبط.

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المصدر: وكالات

علي جعفر