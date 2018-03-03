النقاد لا يستبعدون منح فيلم "غياب الحب" جائزة الأوسكار

استطلعت وكالة "نوفوستي" رأي النقاد السينمائيين الروس حول الأفلام التي يحتمل أن تفوز بجائزة الأوسكار السينمائية.

وأوضح الاستطلاع أن النقاد لا يستبعدون منح فيلم "غياب الحب" الذي أخرجه (أندريه زفياغينتسيف) جائزة الأوسكار للأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

فيما أشار النقاد إلى صعوبة التنبؤ باختيار أعضاء أكاديمية السينما الأمريكية، وقوة الأفلام المنافسة لفيلم زفياغينتسيف.

يذكر أن أكاديمية السينما الأمريكية ستعلن الأفلام الفائزة بالأوسكار ليلة الأحد 4 مارس.

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وقد أدرجت 6 أفلام على القائمة القصيرة للأوسكار الأجنبي، وهي؛

- الفيلم الروسي "Loveless"(غياب الحب) للمخرج أندريه زفياغينتسيف

- " Fantastic Woman" (امرأة رائعة) للمخرج التشيلي سيباستيان ليليو

- "On Body and Soul" (حول الجسد والروح) من المجر، للمخرج إيلديكو إيندي

- "The Square" (المربع) السويدي للمخرج روبن إستلوني

- "القضية رقم 23" للمخرج اللبناني زياد دويري.

وسبق للمخرج الروسي أندريه زفياغينتسيف أن ترشح لجائزة الأوسكار" عام 2015 بفيلمه "الطاغوت".

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف