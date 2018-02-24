ظاهرة غريبة لأغلب أميرات ديزني!

لفتت صحيفة ميرور البريطانية الانتباه إلى ظاهرة غريبة تجمع بين شخصيّات الأميرات في أفلام الرسوم المتحركة لشركة ديزني.

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وتكمن هذه الظاهرة الغريبة التي اكتشفت من قبل كادر الصحيفة البريطانية، بافتقار أصابع أيادي جميع بطلات ديزني، كسندريللا والجميلة النائمة وآريل ومولان وتيانا وغيرهم، للأظافر.

كما أن الصحيفة أشارت إلى وجود الأظافر لدى شريرات سلسلة أفلام ديزني عامة، مثل ملكة بياض الثلج وماليفيسنت.

ولوحظ أيضا أن أغلب أميرات أفلام الكرتون، على مر التاريخ، بلا أمّهات ويلبسن أزياء معظمها من اللون الأزرق لجعل الشخصيات أكثر قوة وثقة.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو