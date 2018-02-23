الشخصية الأكثر شرا في تاريخ السينما!

نشرت بوابة "Vulture‎" الإلكترونية، قائمة بأكثر الأدوار الشريرة تأثيرا على الجماهير في تاريخ السينما العالمية.

وترأست القائمة، شخصية الجوكر من فيلم باتمان (فارس الظلام) "The Dark Knight" الذي عرض عام 2008. ومنح الممثل الأسترالي هيث ليجر (1979-2008) جائزة أوسكار أفضل ممثل دور ثان عن دور الجوكر الذي لعبه في هذا الفيلم.

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وجاءت شخصية إيريك كلمونغر التي لعبها الممثل مايكل بكاري جوردان (1987) في فيلم (النمر الأسود) "Black Panther" عام 2018، في الترتيب الثاني للتصنيف.

واحتلت المركز الثالث شخصية المرأة القطة التي لعبتها الممثلة ميشيل بفايفر (1958) في فيلم (عودة الرجل الوطواط) "Batman Returns" عام 1992.

وضمّت قائمة الأدوار العشرة الأكثر شرا في تاريخ السينما، شخصيات مثل الجنرال زود في فيلم (الرجل الخارق) "Superman"، وشخصية الجوكر في فيلم (الرجل الوطواط) "Batman" الذي صدر عام 1989.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو