"الرحلة" إلى صالات السينما العراقية

يقدم المركز العراقي للفيلم المستقل العرض الأول داخل البلاد، للفيلم الروائي الطويل "الرحلة"، لمخرجه محمد جبارة الدراجي.

وقال المركز في بيان صحفي إن "فيلم الرحلة وبعد مشاركة عالمية واسعة، سيعرض الخميس 1 مارس/ آذار في المسرح الوطني" في بغداد، مضيفا أن "مخرج الفيلم وأبطاله وبقية كادر العمل سيكونون حاضرين أثناء العرض".

وأشار البيان إلى أن الفيلم سيبدأ عرضه أيضا في نفس اليوم في دور سينمائية في بغداد والبصرة وأربيل ومدن أخرى بالتعاون مع "عراقي سينما"، علما أن الفيلم يقدم وجوها جديدة ستظهر للمرة الأولى في السينما العراقية.

وأطلق المركز حملة المليون مشاهد داخل العراق، ليكون دليلا على "الانتصار الثقافي والفكري على الإرهاب بعد تحققه عسكريا"، بحسب البيان.

يذكر أن الفيلم عرض سابقا في الدورة الـ61 من مهرجان لندن السينمائي وفي مهرجانات أخرى.

وتدور قصة الفيلم في بغداد عام 2006 حول سارة، وهي امرأة غامضة تجاوزت عقدها الثاني، تحاول التسلل إلى داخل محطة القطارات بصورة غريبة وإخفاء نفسها بين زحمة المسافرين للقيام بعملية انتحارية، ثم يتوقف الزمن فجأة، لتجد نفسها في مواجهة غير متوقعة مع طبقات المجتمع العراقي.

ويعتبر المركز العراقي للفيلم المستقل هذه التجربة إضافة كبيرة لصناعة للسينما والثقافة العراقية الجديدة في مرحلة ما بعد عام 2003، علما أن المركز أنتج أكثر من 20 فيلم طويل وقصير ووثائقي.

وهذا الفلم هو إنتاج مشترك بين العراق وبريطانيا وفرنسا وهولندا، علما أن الجانب العراقي تمثله شبكة الإعلام العراقية الرسمية.

المصدر: RT

علي جعفر