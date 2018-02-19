افتتاح منتدى رؤساء الجامعات الروسية والعربية في بيروت

شهدت بيروت اليوم الاثنين افتتاح المنتدى الأول للجامعات الروسية والعربية وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد االحريري.

وترأس الوفد الروسي في المنتدى رئيس جامعة موسكو الحكومية ورئيس اتحاد رؤساء الجامعات الروسية (فيكتور سادوفنيتشي) ووزيرة التعليم الروسية (أولغا فاسيليفا) التي تقوم الآن بزيارة لبنان.

ويشارك في المنتدى أيضا سفير روسيا لدى الجمهورية اللبنانية ألكسندر زاسيبكين.

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وقال رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيتشي في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن "لبنان هو منصة جيدة لعقد هذا المنتدى الرفيع المستوى حيث اجتمع في بيروت لأول مرة في التاريخ رؤساء الجامعات الأساسية للدول العربية ورؤساء 40 جامعة روسية رائدة.

وحسب رئيس جامعة موسكو فإنه ينتظر أن توقع نتيجة عقد المنتدى عشرات اتفاقيات التعاون، كما يتوقع زيادة عدد الراغبين في الالتحاق بالجامعات الروسية".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف